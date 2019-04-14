Юлиан Дракслер: не знаю, хочет ли "ПСЖ" сохранить меня

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер порассуждал о своем будущем в клубе и своих партнеров по команде - Неймара и Килиана Мбаппе. Контракт Дракслера с парижанами рассчитан до лета 2021 года."Я не знаю, хочет ли клуб сохранить меня, но я готов продлить контракт. Если руководство решит переговорить со мной, если мне предложат обсудить продление контракта, то почему бы и нет?Будущее Мбаппе и Неймара? Я не спортивный директор, но раз уж вы спрашиваете меня, то думаю, они останутся. У них есть еще неоконченные дела тут, поэтому я уверен, что они останутся", - цитирует Дракслера GFFN.