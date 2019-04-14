Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Марсель
Сент-Этьен
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Марсель 32 51
5 Сент-Этьен 31 50
6 Реймс 32 48
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 32 41
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Новости партнеров

Юлиан Дракслер: не знаю, хочет ли "ПСЖ" сохранить меня

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер порассуждал о своем будущем в клубе и своих партнеров по команде - Неймара и Килиана Мбаппе. Контракт Дракслера с парижанами рассчитан до лета 2021 года.

"Я не знаю, хочет ли клуб сохранить меня, но я готов продлить контракт. Если руководство решит переговорить со мной, если мне предложат обсудить продление контракта, то почему бы и нет?

Будущее Мбаппе и Неймара? Я не спортивный директор, но раз уж вы спрашиваете меня, то думаю, они останутся. У них есть еще неоконченные дела тут, поэтому я уверен, что они останутся", - цитирует Дракслера GFFN.

Sport24.ru
Теги: Дракслер ПСЖ Лига 1
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