Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Президент "Лилля": уход Николя Пепе предстоящим летом неизбежен
Президент "Лилля" Жерар Лопес рассказал о будущем клуба в ближайшее трансферное окно.
"Летом уйдут четыре-пять игроков. Трансфер Николя Пепе – фактически решенный вопрос. Мы не можем удержать его при такой цене. Выбор будет за ним", – сказал Лопес.
Сообщалось, что в трансфере 23-летнего игрока заинтересованы "Барселона" и "Бавария".
Telefoot
"Летом уйдут четыре-пять игроков. Трансфер Николя Пепе – фактически решенный вопрос. Мы не можем удержать его при такой цене. Выбор будет за ним", – сказал Лопес.
Сообщалось, что в трансфере 23-летнего игрока заинтересованы "Барселона" и "Бавария".
Telefoot
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