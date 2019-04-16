Президент "Лилля": уход Николя Пепе предстоящим летом неизбежен

Президент "Лилля" Жерар Лопес рассказал о будущем клуба в ближайшее трансферное окно."Летом уйдут четыре-пять игроков. Трансфер Николя Пепе – фактически решенный вопрос. Мы не можем удержать его при такой цене. Выбор будет за ним", – сказал Лопес.Сообщалось, что в трансфере 23-летнего игрока заинтересованы "Барселона" и "Бавария".