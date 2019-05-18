Килиан Мбаппе побил 52-летний рекорд чемпионата Франции

В субботу, 18 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" - "Дижон". Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе отметился в матче дублем. Теперь на его счету 32 гола в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Это позволило Мбаппе стать первым французом, забившим более 31 мяча с сезона-1966/67 — тогда это был Эрве Ревелли из "Сент-Этьена".

Sport24.ru
Теги: Мбаппе ПСЖ Дижон Лига 1
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