Президент "Лиона" предложил "ПСЖ" купить Ндомбеле

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что он сам предложил "ПСЖ" приобрести полузащитника Танги Ндомбеле. В СМИ появилась информация, что парижане интересуются игроком."Это я предложил президенту "ПСЖ" подписать Танги. Было бы неплохо, если бы игрок перешел в парижский клуб. Ждем ответа на наше предложение, - цитирует Оласа GFFN.