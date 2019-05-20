Президент "Лиона" предложил "ПСЖ" купить Ндомбеле

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что он сам предложил "ПСЖ" приобрести полузащитника Танги Ндомбеле. В СМИ появилась информация, что парижане интересуются игроком.

"Это я предложил президенту "ПСЖ" подписать Танги. Было бы неплохо, если бы игрок перешел в парижский клуб. Ждем ответа на наше предложение, - цитирует Оласа GFFN.

"СЭ"
Теги: Лион ПСЖ Ндомбеле Лига 1
Сегодня, 06:30
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