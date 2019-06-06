Юлиан Дракслер: Неймар не способен на изнасилование. Уверен, в итоге он окажется невиновным
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер поддержал своего одноклубника Неймара, который был обвинен в изнасиловании.
"Не верю в то, что Неймар способен на такое. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у него и без того не самые легкие времена — он получил несколько травм, а тут еще и это", - цитирует Дракслера Mundo Deportivo.
Sport24.ru
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"Не верю в то, что Неймар способен на такое. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у него и без того не самые легкие времена — он получил несколько травм, а тут еще и это", - цитирует Дракслера Mundo Deportivo.
Sport24.ru
[Ссылка]
Все новости спорта на sport24 - аналитика, интервью, фото, видео, статистика, блоги
http://Sport24.ru