Юлиан Дракслер: Неймар не способен на изнасилование. Уверен, в итоге он окажется невиновным

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер поддержал своего одноклубника Неймара, который был обвинен в изнасиловании.

"Не верю в то, что Неймар способен на такое. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у него и без того не самые легкие времена — он получил несколько травм, а тут еще и это", - цитирует Дракслера Mundo Deportivo.

Sport24.ru
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Теги: Дракслер Неймар ПСЖ Лига 1
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