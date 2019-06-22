Дани Алвес объявил о своем уходе из "ПСЖ"

Защитник Дани Алвес объявил в своем инстаграме об уходе из "ПСЖ". Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач."Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни – цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью "ПСЖ" за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе", – написал Дани Алвес в инстаграме.