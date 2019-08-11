"Монако" хочет купить Бен-Йеддера на замену Фалькао

Нападающий испанской "Севильи" Виссам Бен-Йеддер попал в зону интересов "Монако", сообщает Diario de Sevilla.По информации источника, француз хочет уйти из испанского клуба этим летом. По оценке Transfermarkt.de стоимость 28-летнего форвада составляет €40 млн.Сообщается, что монегаски могут предложить клубу Ла Лиги €20 млн и полузащитника Рони Лопеша."Монако" хочет купить игрока из-за того, что команду в скором времени покинет Радамель Фалькао.