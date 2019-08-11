Нападающий испанской "Севильи" Виссам Бен-Йеддер попал в зону интересов "Монако", сообщает Diario de Sevilla.
По информации источника, француз хочет уйти из испанского клуба этим летом. По оценке Transfermarkt.de стоимость 28-летнего форвада составляет €40 млн.
Сообщается, что монегаски могут предложить клубу Ла Лиги €20 млн и полузащитника Рони Лопеша.
"Монако" хочет купить игрока из-за того, что команду в скором времени покинет Радамель Фалькао.
"Газета.ру"
"Монако" хочет купить Бен-Йеддера на замену Фалькао
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