Тома Мёнье - об оскорблениях в адрес Лукаку: проблема в том, что это уже стало нормой

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Тома Мёнье высказался о расистских оскорблениях в адрес нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.Напомним, Лукаку подвергся оскорблениям на расовой почве в матче Серии А с "Кальяри". После этого фанатская группировка миланского "Интера" Curva Nord опубликовала письмо, в котором назвала оскорбления болельщиков в адрес Лукаку данью уважения, а не проявлением расизма."Проблема заключается в том, что оскорбления уже стали нормой, и все считают, что всё в порядке. Вот почему фанатская группировка миланского „Интера“ выступила с таким заявлением. Сегодня сказать „привет“ или оскорбить кого-то — это примерно одно и то же", - цитирует Мёнье Get French Football News.