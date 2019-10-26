"Лилль" вышел на третье место в чемпионате Франции

"Лилль" дома нанес разгромное поражение "Бордо" (3:0) в матче 11-го тура Лиги 1 и, набрав 18 очков, вышел на третье место в турнирной таблице.



Чемпионат Франции



11 тур



Голы: Андре, 22, Язиджи, 62 (пен.), Реми, 90+1



Лилль: Меньян, Габриэль, Фонте (Сумаоро, 46), Джало, Рейнилду, Челик, Иконе (Бамба, 74), Сумаре, Андре, Язиджи, Осимхен (Реми, 58)



Бордо: Костиль, Мешер, Бенито, Отавио, Пабло, Косельни, Аит-Беннассер (Оджим, 64), Чо, Камано (Майя, 72), Превиль, Бриан (Адли, 51)



Предупреждения: Аит-Беннассер, 15, Косельни, 59

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