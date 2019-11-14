Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины в любой момент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключает, что форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди в будущем может вернуться в национальную команду."Мы наблюдаем за игрой Икарди. Он снова выходит на поле и набирает обороты после того, как не делал этого в конце прошлого сезона. Важно, чтобы он забивал голы. Мы всегда рассматриваем его как кандидата в сборную, но сейчас есть другие футболисты, которые хорошо играют. Мауро может вернуться в любой момент. Двери всегда открыты для лучших", - цитирует Скалони Goal.