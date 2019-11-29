Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал назначение бывшего наставника команды Тьерри Анри на пост главного тренера канадского клуба "Монреаль Импэкт", выступающего в MLS.
"Анри хочется пожелать удачи, чтобы у него всё получилось. Он очень хороший тренер, наверное, хочет стать великим", - цитирует Головина "Чемпионат".
Анри возглавил "Монако" в октябре прошлого года после отставки с поста главного тренера Леонарду Жардима. Уже в январе этого года француз был отстранён от работы, а затем уволен. Команду затем вновь возглавил Жардим.
Головин пожелал удачи Анри, возглавившему "Монреаль Импэкт"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»