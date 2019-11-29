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Головин пожелал удачи Анри, возглавившему "Монреаль Импэкт"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал назначение бывшего наставника команды Тьерри Анри на пост главного тренера канадского клуба "Монреаль Импэкт", выступающего в MLS.

"Анри хочется пожелать удачи, чтобы у него всё получилось. Он очень хороший тренер, наверное, хочет стать великим", - цитирует Головина "Чемпионат".

Анри возглавил "Монако" в октябре прошлого года после отставки с поста главного тренера Леонарду Жардима. Уже в январе этого года француз был отстранён от работы, а затем уволен. Команду затем вновь возглавил Жардим.


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Теги: Анри Головин Монреаль Монако Лига 1
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