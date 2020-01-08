Бывший топ-менеджер "Монако" Васильев рассказал о своей агентской деятельности

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал, как он решил стать агентом. 54-летний россиянин работал в "Монако" с 2013 года. В феврале 2019-го он был освобожден от своих должностей."Я хотел остаться в футболе. Если футбол в твоей крови, то ты уже не можешь без него. Я подумал, что с моими знаниями и учитывая тот факт, что "Монако" — единственный клуб, продавший игроков на миллиард евро, из меня выйдет футбольный агент.Лучше всего я знаю французский чемпионат, но буду работать по всему миру. Со мной уже связывались из Восточной Европы, обращался влиятельный аргентинский агент. Буду ли сотрудничать с "Монако"? Конечно. Я на связи с моим преемником Олегом Петровым, у нас отличные взаимоотношения", - цитирует Васильева L’Equipe.