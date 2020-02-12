"ПСЖ" забил шесть голов "Дижону" и вышел в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции "ПСЖ" разгромил "Дижон" и вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1.



Кубок Франции



1/4 финала



Дижон – ПСЖ 1:6



Гол: Шуиар, 13 - Лаутоа, 1 (авто.), Мбаппе, 44, Силва, 50, Сарабия, 56, 90+1, Кулибали, 86 (авто.)



Дижон: Рунарссон, Мендиль, Лаутоа, Кулибали, Шафик, Дидье Ндонг (Бальмон, 72), Амальфитано, Бальде (Бензия, 62), Кадис, Шуиар (Тавареш, 61), Мавидиди



ПСЖ: Навас, Керер, Мёнье (Курзава, 75), Куасси, Баккер, Силва (Бернат, 61), Эррера (Аушиш, 83), Дракслер, Сарабия, Кавани, Мбаппе