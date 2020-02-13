Васильев: в России нет культуры трансферов

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что "монегаски" не выплатили солидарные выплаты спортивным школам, воспитавшим Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"В Европе такую ситуацию представить невозможно. Видимо, в России еще нет культуры трансферов. В Европе этот рынок развит гораздо лучше, клубы знают обо всех компенсациях, которые им полагаются, и внимательно их отслеживают. Хотя был у нас один случай в "Монако" — года через три-четыре после перехода обратился клуб из Аргентины. Тоже спохватились о выплате за воспитанника, кажется, это был "Ривер Плейт". Игрок — Лукас Окампос, он сейчас в "Севилье". Сумма трансфера там была меньше, чем за Головина. Отреагировали нормально: выплатили все, что должны были.

Ситуация с Головиным неприятная и где-то, конечно, показывает, где мы находимся — отставание от европейских стран, безусловно, есть. С другой стороны, лишь бы трансферы были, и было, с чего получать деньги, а провести разъяснительную работу не так сложно", — приводит слова Васильева "Чемпионат".

Александр Головин стал игроком "Монако" в 2018-м году, перейдя в французский клуб из московского ЦСКА. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что школа, воспитавшая Головина, должна была получить 0,75 процентов, что примерно равняется сумме в 16 миллионов рублей.

Директор школы, в которой воспитывался Александр Головин, посчитала сообщение от "Монако" касательно выплат розыгрышем и не ответила на него.

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Теги: Головин Васильев Монако Российские трансферы
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