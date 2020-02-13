Васильев: в России нет культуры трансферов

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что "монегаски" не выплатили солидарные выплаты спортивным школам, воспитавшим Александра Головина.

Фото: ФК "Монако"