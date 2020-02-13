"Второй сезон складывается для него гораздо лучше, чем первый. Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. При этом скажу, что уверен — мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.
Сколько "Монако" может заработать на его продаже? Его агент называл цифра 70-80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать", - цитируют Васильева "Известия".
Напомним, полузащитник сборной России перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист провел в Лиге 1 22 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.
"Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков в 24 матчах.
Бывший вице-президент "Монако" считает, что Головин стоит 70-80 миллионов евро
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, сколько клуб сможет выручить на продаже российского полузащитника Александра Головина.
Фото: © Clayton
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