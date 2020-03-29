Головин: переход в "Монако" - лучший момент в моей карьере

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопросы пресс-службы "монегасков".
Фото: ФК "Монако"
"Любимая еда? Наверное, самая любимая еда для меня – это курица. Больше всего люблю курицу.

О какой русской реалии скучаю больше всего? Баня. Сильнее всего скучаю по бане.

Самый лучший момент в карьере – это, наверное, переход в «Монако». Я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира.

Самый красивый гол в карьере? Наверное, самый красивый - в ворота "Арсенала" (прим. - футболист имеет ввиду мяч, забитый им во время выступлений за ЦСКА в ворота лондонского "Арсенала" в матче ЛЕ - 1:1), — цитирует Головина пресс-служба "Монако".

Напомним, что Александр Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА летом 2018-го года за 30 миллионов евро.

Недавно 23-летний полузащитник подписал новый контракт с французским клубом с увеличением зарплаты до 2024-го года. Trasnfermarkt оценивает Головина в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи в 30-ти матчах за "Монако" во всех турнирах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Головин Монако Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Головин: переход в "Монако" - лучший момент в моей карьере
Норманн рассказал, что его отговаривали от перехода в "Ростов"
Евгений Ловчев "увидел" коронавирус в дереве
"Сидим и ждём решения ФИФА". Федун - о возможном снижении зарплат в РПЛ 2
Коронавирус: хроника пандемии. Что сейчас нужно знать всем 3
Ещенко: не думаю, что Бакаева можно назвать лидером "Спартака"
Шомуродов: много работаю, чтобы стать как Торрес и Дрогба 1
"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Лейпцига"
Моуринью будет тренировать футболистов "Тоттенхэма" по видеосвязи
Терехин: для России Кокорин - суперфутболист. Ждём его в сборной
Экс-президент "Локо": без государственных денег футбол в России просто помрет! 6
Русская жена Адриано: занимайтесь любовью, но не выходите из дома! 2
Алиев рассказал, что у Газзаева были самые бессмысленные тренировки 2
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш переоделся в женщину (фото) 4
Колосков: если игрок не готов договариваться по сокращению зарплаты — до свидания
Канделаки: вчера "глисты", сегодня "унитаз", Василий Уткин развлекает нас 22
Терехин: на фоне "Урала" Малком - Пеле
Аршавин: в РПЛ можно сыграть "пульку" за место в ЛЧ, а с чемпионом все понятно 2
Газзаев: обнуление президентских сроков - желание большинства жителей России 40
Мостовой: хочу попросить всех - давайте посидим дома 4
Капитан "Астон Виллы" призвал всех сидеть дома, а вечером разбил своё авто в ДТП 1
"Зенит" показал, как Осорио тренируется во время карантина (видео)
"Манчестер Сити" обвинил "Арсенал" в заговоре 2
Балахнин - о матчах в Белоруссии: все дураки что ли, а вы самые умные?
Лучшие легионеры РПЛ. Франсиско Лима: доверие Семина, дружба с Гуренко, сравнение с Евсеевым 1
Колосков: на мой взгляд, сезон в России возобновится в середине мая 2
Экс-президент "Локо": кажется, что какая-то рука двигает процессы коронавируса 3
The Times: УЕФА может закончить сезон в августе, а следующий провести в укороченном формате
Жена Семака назвала мужа живой легендой 4
Газзаев - о коронавирусе: наша страна подготовилась лучше, чем все остальные 10
Все новости