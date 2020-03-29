"Любимая еда? Наверное, самая любимая еда для меня – это курица. Больше всего люблю курицу.
О какой русской реалии скучаю больше всего? Баня. Сильнее всего скучаю по бане.
Самый лучший момент в карьере – это, наверное, переход в «Монако». Я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира.
Самый красивый гол в карьере? Наверное, самый красивый - в ворота "Арсенала" (прим. - футболист имеет ввиду мяч, забитый им во время выступлений за ЦСКА в ворота лондонского "Арсенала" в матче ЛЕ - 1:1), — цитирует Головина пресс-служба "Монако".
Напомним, что Александр Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА летом 2018-го года за 30 миллионов евро.
Недавно 23-летний полузащитник подписал новый контракт с французским клубом с увеличением зарплаты до 2024-го года. Trasnfermarkt оценивает Головина в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи в 30-ти матчах за "Монако" во всех турнирах.
Головин: переход в "Монако" - лучший момент в моей карьере
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопросы пресс-службы "монегасков".
Фото: ФК "Монако"
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