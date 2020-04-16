Гурцкая: Головин с "Монако" показывает, что он не может делать результат

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансферные слухи о российском полузащитнике "Монако" Александра Головина, а также сравнил его с хавбеком "Ромы" Генрихом Мхитаряном.

Фото: Чемпионат