- Может ли перейти Головин в "ПСЖ" или в "Челси"? В "ПСЖ" точно нет. А в "Челси", если только Роман Аркадьевич захочет иметь русскоговорящего игрока, как когда-то он самостоятельно купил Шевченко.
Головин или Мхитарян? Генрих играл в "Шахтёре" и в "Боруссии" Д — Головин никогда в жизни так в футбол играть не будет. Крутые игроки должны делать большую разницу на поле. Головин с "Монако" показывает, что он не может делать результат, — сказал агент в эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018-го года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Некоторое время назад Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
В настоящее время полузащитник находится на карантине у себя на родине в Калтане. Чемпионаты по футболу в европейских странах на паузе из-за пандемии коронавируса.
Гурцкая: Головин с "Монако" показывает, что он не может делать результат
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансферные слухи о российском полузащитнике "Монако" Александра Головина, а также сравнил его с хавбеком "Ромы" Генрихом Мхитаряном.
Фото: Чемпионат
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