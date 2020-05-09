Напомним, что ранее полузащитник "Монако" был номинирован на звание лучшего плеймейкера по версии издания L’Equipe. В номинации также были представлены нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, полузащитник "Монпелье" Флоран Молле и хавбек "Марселя" Димитри Пайет.
По итогам голосования болельщиков Головин занял третье место, уступив Килиану Мбаппе ("ПСЖ", 56%) и Димитри Пайету ("Марсель", 34%).
Полностью символическая сборная выглядит так.
Отметим, что тренером символической сборной любители футбола избрали бывшего тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша, который на данный момент работает с "Марселем".
Головин не сумел победить в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1
Российский хавбек "Монако" Александр Головин оказался в голосовании лишь третьим.
Фото: Getty Images
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