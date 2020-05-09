Головин не сумел победить в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1

Российский хавбек "Монако" Александр Головин оказался в голосовании лишь третьим.
Фото: Getty Images
Напомним, что ранее полузащитник "Монако" был номинирован на звание лучшего плеймейкера по версии издания L’Equipe. В номинации также были представлены нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, полузащитник "Монпелье" Флоран Молле и хавбек "Марселя" Димитри Пайет.

По итогам голосования болельщиков Головин занял третье место, уступив Килиану Мбаппе ("ПСЖ", 56%) и Димитри Пайету ("Марсель", 34%).

Полностью символическая сборная выглядит так.


Отметим, что тренером символической сборной любители футбола избрали бывшего тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша, который на данный момент работает с "Марселем".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига 1 Головин Мбаппе Пайет
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов: не скажу, что для "Уфы" настали тяжелые времена
Врач сборной России назвал средства профилактики против коронавируса
Головин не сумел победить в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1 1
Нигматуллин от 16 до 45 лет за 9 секунд (видео)
"Наполи" купит Азмуна, если из команды уйдет Мертенс 3
Коутиньо не поможет "Баварии" в этом сезоне
Безуглов: после выздоровления проблем с возвращением на прежний уровень у спортсменов быть не должно
"Ростов" сегодня отмечает юбилей. Клубу исполнилось 90 лет 2
У трех игроков "Бетиса" обнаружен коронавирус
Фабрегас: возможно, решение об остановке чемпионата Франции было принято слишком рано
Обамеянг: "Реал" - клуб моего сердца
Гончаренко: Марио Фернандес идеально бы вписался в "Атлетико". Это футболист мирового уровня
Экс-жена Аршавина - Белому дому: вы можете врать людям своей страны, но вам не переписать историю мира 4
Телевещатели Италии отказываются платить за права на показ матчей Серии А 1
Президент Аргентины сделал выбор между Марадоной и Месси 1
Вукоевич: действительно, у меня был допрос в прокуратуре. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию
Герой мема с танцующими гробовщиками: я бы позвал потанцевать с нами Роналду, Месси и Роналдиньо
Футболистов клубов АПЛ с 14 мая начнут проверять на коронавирус
Жена Жиркова: муж смотрит военные фильмы. Мне кажется он с огромным удовольствием снимался бы в них 3
Венгер назвал футболистов, которые заменят Месси и Роналду
Геркус - Белому дому США: победу сделали русские 4
Гончаренко: уже хочется хоть кого-то тренировать, очень сложно находиться в такой длительной паузе 1
В "Динамо-Дрезден" выявлено 2 случая заражения коронавирусом
Режим ЧП во Франции продлен до 10 июля
Полиция отпустила экс-игрока "Спартака" Вукоевича, который угрожал жене расправой 3
"Мы не можем дожать соперника, имея преимущество". Гончаренко - об игре ЦСКА
Ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда поздравили "Зенит" с Днем Победы
Гончаренко: "Барселона" Гвардиолы - это была лучшая команда. Мне всегда нравилась позиционная атака
Подруга Роналду выставила на благотворительный аукцион футболку Криштиану
Гончаренко объяснил, почему Чалов перестал забивать 8
Все новости