Владелец "ПСЖ" потратил на трансферы за время правления клубом более 1,3 млрд евро

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи с момента покупки клуба в 2011 году и до выхода в финал Лиги чемпионов в 2020 году потратил на трансферы более 1,3 млрд евро.
Фото: ФК "ПСЖ"
За это время парижане продали футболистов в общей сложности на 443 млн евро. Таким образом, совокупный трансферный баланс составляет порядка минус 860 млн евро.

Напомним, полуфинальная встреча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "РБ Лейпцигом" завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте Маркиньосом. В конце первого тайма преимущество удвоил Ди Мария. На 56-й минуте Хуан Бернат довел счет в матче до разгромного.

В финале Лиги чемпионов французский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" - "Лион". Их встреча пройдет сегодня, 19 августа.

Источник: твиттер MisterChip

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Теги: ПСЖ Лига 1
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Владелец "ПСЖ" потратил на трансферы за время правления клубом более 1,3 млрд евро
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