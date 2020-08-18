Владелец "ПСЖ" потратил на трансферы за время правления клубом более 1,3 млрд евро

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи с момента покупки клуба в 2011 году и до выхода в финал Лиги чемпионов в 2020 году потратил на трансферы более 1,3 млрд евро.

Фото: ФК "ПСЖ"

За это время парижане продали футболистов в общей сложности на 443 млн евро. Таким образом, совокупный трансферный баланс составляет порядка минус 860 млн евро.



Напомним, полуфинальная встреча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "РБ Лейпцигом" завершилась со счетом 3:0.



Счет в матче был открыт на 13-й минуте Маркиньосом. В конце первого тайма преимущество удвоил Ди Мария. На 56-й минуте Хуан Бернат довел счет в матче до разгромного.



В финале Лиги чемпионов французский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" - "Лион". Их встреча пройдет сегодня, 19 августа.



Источник: твиттер MisterChip