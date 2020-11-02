Футболист "Ниццы" Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба

Защитник "Ниццы" Юсеф Аталь поставил лайк под постом чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об исламе.

Фото: ФК "Ницца"

В публикации боец объяснил свои оскорбления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В сообщении также была фраза: "Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада".



Футболист "Ниццы" Аталь лайкнул данную запись Хабиба, а потом извинился, отметив, что поставил лайк только из-за симпатии к Нурмагомедову, как к спортсмену, и что он не хотел никого обидеть.



Напомним, что недавно в Ницце было совершено нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Было убито 3 человека.



Источник: RMC Sport