Футболист "Ниццы" Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба

Защитник "Ниццы" Юсеф Аталь поставил лайк под постом чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об исламе.
Фото: ФК "Ницца"
В публикации боец объяснил свои оскорбления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В сообщении также была фраза: "Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада".

Футболист "Ниццы" Аталь лайкнул данную запись Хабиба, а потом извинился, отметив, что поставил лайк только из-за симпатии к Нурмагомедову, как к спортсмену, и что он не хотел никого обидеть.

Напомним, что недавно в Ницце было совершено нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Было убито 3 человека.

Источник: RMC Sport

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Теги: Ницца Аталь Нурмагомедов
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