"Перерос ли Головин "Монако"? Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется", — цитирует Орлова Sport24.
Напомним, Головин пополнил состав "Монако" летом 2018 года после чемпионата мира, который прошел в России.
В действующем сезоне французской Лиги 1 футболист вышел на поле в 16 матчах, в которых записал себе на счет 4 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Орлов: Головин перерос "Монако"? Ему бы хотелось перейти в топ-клуб - Александр уже созрел
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о готовности полузащитника "Монако" Александра Головина к переходу в более сильный клуб.
Фото: Global Look Press