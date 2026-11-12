Кирьяков объяснил, чем может закончиться конфликт "Локомотива" с Галактионовым

- Ситуация в "Локомотиве" и комична, и трагична.
Не стоит гадать на кофейной гуще, нужно смотреть, что прописано в контракте. Дальше начнется работа юристов с одной и другой стороны. Если не хотят приходить к общему знаменателю, наверняка будет судебное разбирательство, - цитирует Кирьякова "РБ Спорт".
Ранее председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных объявил об уходе Галактионова, однако официального сообщения клуб не публиковал.
"Локомотив" с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ.