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Кирьяков объяснил, чем может закончиться конфликт "Локомотива" с Галактионовым

Российский тренер Сергей Кирьяков допустил судебное разбирательство между "Локомотивом" и Михаилом Галактионовым из-за ситуации с его отставкой.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Кирьякова, дальнейшее развитие событий будет зависеть от условий трудового соглашения.

- Ситуация в "Локомотиве" и комична, и трагична.

Не стоит гадать на кофейной гуще, нужно смотреть, что прописано в контракте. Дальше начнется работа юристов с одной и другой стороны. Если не хотят приходить к общему знаменателю, наверняка будет судебное разбирательство, - цитирует Кирьякова "РБ Спорт".

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных объявил об уходе Галактионова, однако официального сообщения клуб не публиковал.

"Локомотив" с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ.

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