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Товарищеские матчи. Сборные

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РоссияЗавершен

Комличенко получил в подарок килограмм помидоров после матча с Узбекистаном (фото)

Нападающий сборной России Николай Комличенко получил необычный подарок после товарищеского матча против Узбекистана, завершившегося победой россиян со счётом 3:2.
Фото: Скриншот трансляции Okko
31-летнему футболисту вручили помидоры. Этот момент был показан во время трансляции встречи на Okko.

В декабре 2024 года Комличенко, выступавший тогда за "Ростов", рассказывал, что его шокируют высокие цены на узбекские помидоры в магазинах.

В матче с Узбекистаном форвард оформил дубль, забив на 70-й и 75-й минутах. Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы.

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