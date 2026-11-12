31-летнему футболисту вручили помидоры. Этот момент был показан во время трансляции встречи на Okko.
В декабре 2024 года Комличенко, выступавший тогда за "Ростов", рассказывал, что его шокируют высокие цены на узбекские помидоры в магазинах.
В матче с Узбекистаном форвард оформил дубль, забив на 70-й и 75-й минутах. Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября в Краснодаре против Венесуэлы.
Комличенко получил в подарок килограмм помидоров после матча с Узбекистаном (фото)
Нападающий сборной России Николай Комличенко получил необычный подарок после товарищеского матча против Узбекистана, завершившегося победой россиян со счётом 3:2.
Фото: Скриншот трансляции Okko