- Как можно прокомментировать то, что поучаствовал во всех трех голах "Монако"? Это приятно, безусловно. Значит не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнерам. Самое главное, что мы забиваем и побеждаем.
Александр Головин перешел в "Монако" в 2018 году из московского ЦСКА. Прошедшей зимой российским полузащитником предметно интересовалась дортмундская "Боруссия", которая предлагала монегаскам за футболиста около 40 миллионов евро. Сам Головин принял решение остаться в "Монако", продлив контракт с командой из княжества до 2026 года. Текущий сезон является лучшим для игрока в плане личной статистики за "Монако". Головин забил семь голов и сделал семь результативных передач в 29 матчах Лиги 1.
Источник: Sport24
Головин - о матче "Монако" с "Лорьяном": забивать приятно. Значит не зря выхожу на поле
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о победе над "Лорьяном" в Лиге 1 (3:1).
Фото: Globall Look Press