- Я не могу сказать, что Саша расцвёл именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в "Монако" не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидером. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам.
Головин играет за "Монако" с 2018 года. Полузащитник прошедшей зимой продлил свой контракт с монегасками до 2026 года. Филипп Клеман возглавил "Монако" в январе 2022 года. В текущем сезоне под руководством бельгийского специалиста Головин смог отметиться семью забитыми мячами и восемью результативными передачами в 41 сыгранном матче во всех турнирах. В Лиге 1 российский футболист проводит рекордный для себя сезон в плане результативности.
Источник: "Чемпионат"
Агент Головина: Сашка уже ветеран в "Монако", делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев заявил, что футболист уже является ветераном монегасков.
Фото: ФК "Монако"