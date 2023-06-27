– Калтан — это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном. Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение, — передает слова Головина "Чемпионат".
Сегодня, 27 июня 2023 года, полузащитник "Монако" Александр Головин сыграл в товарищеском матче в составе команды из города Калтан. Ее соперником оказался гостевой коллектив из Новокузнецка. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 12:3.
27-летний Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. С июля 2017 года российский игрок выступает за "Монако". Его действующее соглашение с клубом из французской Лиги 1 рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне полузащитник красно-белых принял участие в 45 матчах. Ему удалось записать на свой счет 16 баллов за результативность – 8 забитых мячей и 8 голевых передач.
Головин: Калтан — это город, к которому я испытываю особые чувства. При первой возможности стараюсь приехать сюда
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин высказался о своем возвращении в в родной город Калтан.
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