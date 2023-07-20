"Головин будет вечно продлевать контракт с "Монако", пока клуб будет заинтересован в этом. У него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию. За 5 лет он до сих пор не говорит на французском языке, этот факт говорит о многом", — сказал Корнеев.
27-летний Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. За французскую команду полузащитник в 176 матчах забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан ещё на три сезона.
За годы выступлений Головина во Франции появлялось много слухов о его возможном продолжении карьеры. Назывались варианты с "Челси", дортмундской "Боруссией" и другими командами из топ-5 лиг.
Источник: Metaratings.
Корнеев — о Головине: у него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника "Монако" Александра Головина во французском клубе.
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