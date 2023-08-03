"С Сашей все в порядке. В конце игры просто свело ногу. А так все хорошо", — сказал Клюев.
Александр Головин был вынужден покинуть поле на 84-й минуты. Без российского легионера "Монако" проиграл "Арсеналу" в серии пенальти со счётом 5:4. Контракт 27-летнего футболиста с французской командой истекает летом 2026 года. Головин выступает за "Монако" с 2018 года, когда перешёл в команду из ЦСКА.
Источник: "Спорт-экспресс".
Агент Головина: Александр покинул поле в матче с "Арсеналом" из-за того, что у него свело ногу
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, назвал причину ухода футболиста с поля на 84-й минуте матча с "Арсеналом" (1:1, 4:5 пен).
Фото: ФК "Монако"