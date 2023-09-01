– В наших планах отпустить Александра Головина в сборную России. "Монако" не будет препятствовать отъезду футболиста на сборы своей национальной команды, – приводит слова Кревелье Sport24.
Напомним, хавбеки Александр Головин и Алексей Миранчук вскоре после получения вызова в сборную России на мартовские товарищеские матчи получили травмы, из-за которых не смогли прибыть в расположение национальной команды.
1 сентября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России в рамках сентябрьского УТС проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Встречи состоятся 7 и 11 сентября в городе Суэц на одноименном стадионе. Обе игры начнутся в 19:00 по мск. Возраст футболистов обеих команд будет соответствовать друг другу. Олимпийская сборная Египта является вице-чемпионом недавнего Кубка африканских наций U-23. В состав сборной России на сентябрьские сборы попали 49 игроков.
Пресс-служба "Монако": в наших планах отпустить Головина в сборную России
Руководитель пресс-службы "Монако" Жюльен Кревелье заявил, что монегаски не станут препятствовать командировке полузащитника Александра Головина в национальную команду России.
Фото: Globall Look Press