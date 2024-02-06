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Экс-хавбек "Арсенала" Глеб - о будущем Головина: настало время идти дальше и ставить перед собой высокие цели

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Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением относительно перспектив российского футболиста Александра Головина.
Фото: Global Look Press
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», испанской «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился своими рассуждениями относительно будущего Александра Головина. По словам экс-спортсмена, российскому хавбеку для профессионального роста необходимо двигаться вперед, так как «Монако» не является вершиной европейского футбола.

«Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели. Но к этому надо грамотно подойти: переходить туда, где подходит система игры под твою манеру», - передает слова Глеба «Чемпионат».

Лига 1 Монако Головин Глеб
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