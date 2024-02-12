"Получилась напряжённая и эмоциональная игра. Пять голов, много борьбы, огромное количество жёлтых карточек, удаление, в общем, настоящее дерби. К тому же мы проиграли им дома в первом круге, нужно было реабилитироваться. Плюс сейчас ещё и с турнирной точки зрения многое стояло на кону. Знаю, что для наших болельщиков победа над "Ниццей" является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их", - заявил Головин.
"Монако" одержало победу со счетом 3:2 над "Ниццей" в матче 21-го тура чемпионата Франции, а российский легионер "монегасков" Александр Головин записал на свой счет победный мяч. Благодаря 3-м очкам, набранным в этом матче, "Монако" закрепилось на 3-й строчке в чемпионате Франции и сократило отставание от "Ниццы", идущей на 2-м месте, до одного очка.
До матча с "Ниццей" на счету "Монако" была лишь одна победа в пяти последних матчах. Матч первого круга между "Монако" и "Ниццей" завершился поражением "монегасков" со счетом 0:1.
Источник: "Чемпионат"
Головин: знаю, что для наших болельщиков победа над "Ниццей" - особенное событие
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился эмоциями после победы над "Ниццей" в 21-м туре Лиги 1.
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