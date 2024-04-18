"У "Монако" есть качественные футболисты, которые могут заменить Головина. Когда в команде выбывает игрок основного состава, это всегда маленькая, но проблема. Жалко, что такое повреждение получил Головин, но футбол - это травматичный вид спорта. Александру можно пожелать только скорейшего выздоровления и возвращения на поле", - заявил Гришин.
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 25-ти матчах Лиги 1 в составе "Монако". На счету полузащитника сборной России 6 голов и 6 голевых передач в чемпионате. После 31-го матча "Монако" во всех турнирах Александр Головин является 2-м игроком "монегасков" по количеству проведенных на поле минут (2336). По этому показателю россиянин уступает лишь опорнику Юссуфу Фофана (2511 минут).
Напомним, зимой болельщики "Монако" признали Александра Головина лучшим футболистом команды по итогам первого круга, а также неоднократно в течение сезона выбирали полузащитника лучшим игроком месяца. Французское издание L’equipe включило Александра Головина в символическую сборную первого круга Лиги 1. Сегодня стало известно, что Александр Головин пропустит остаток сезона из-за растяжения связок голеностопа.
После 28-ми матчей в чемпионате Франции "Монако" занимает 3-е место в турнирной таблице с 52-мя очками. Идущий вторым "Брест" опережает "Монако" на 1 очко, но провел на одну игру больше.
Источник: "РБ Спорт"
Гришин: жалко, что Головин получил травму, но в "Монако" есть футболисты, которые могут его заменить
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о травме полузащитника "Монако" Александра Головина, из-за которой россиянин пропустит остаток сезона.
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