- "Зенит" интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в "Зенит". Когда-то время придет, но не сейчас. Время для "Зенита"? Время, когда Саша вернется в Россию.
Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА и выступает во Франции с 2018 года. Действующий контракт российского атакующего полузащитника с "Монако" рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Когда-то время придет, но не сейчас". Агент рассказал, какой клуб РПЛ интересуется Головиным
Агент Александр Клюев, работающий с хавбеком "Монако" Александром Головиным, назвал клуб, регулярно интересующийся его клиентом.
Фото: сборная России