Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
20:30
СассуолоНе начат
Пиза
22:45
ЛациоНе начат

"Когда-то время придет, но не сейчас". Агент рассказал, какой клуб РПЛ интересуется Головиным

Агент Александр Клюев, работающий с хавбеком "Монако" Александром Головиным, назвал клуб, регулярно интересующийся его клиентом.
Фото: сборная России
- "Зенит" интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в "Зенит". Когда-то время придет, но не сейчас. Время для "Зенита"? Время, когда Саша вернется в Россию.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА и выступает во Франции с 2018 года. Действующий контракт российского атакующего полузащитника с "Монако" рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится