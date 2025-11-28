Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Юрченко — о Сафонове: иногда в клубах уровня "ПСЖ" есть смысл сидеть на скамейке

Бывший вратарь "Уфы" и "Анжи" Давид Юрченко поделился мнением о карьере Матвея Сафонова во французском "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images
Российский голкипер перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" прошлым летом и пока что игровую практику в клубе получал лишь в сезоне 2024/2025 (17 матчей, 13 пропущенных голов, 7 игр на ноль).

"Если Сафонов психологически готов принять отсутствие игровой практики, он может остаться в "ПСЖ". Иногда в клубе такого уровня есть смысл сидеть на скамейке. Как только предоставится шанс, Матвей им воспользуется. Он перенимает другой уровень футбола и напитывается им. Главное — не оказаться в зоне комфорта и перехотеть играть. Вратарь может поддерживать хороший уровень на тренировках", — передает слова Юрченко Metaratings.

Матвей Сафонов является чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "ПСЖ". Контракт россиянина с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.

С этого сезона основным вратарем "ПСЖ" является француз Люка Шевалье (19 матчей, 21 пропущенный мяч, 8 игр на ноль в данный момент).

