Российский голкипер перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" прошлым летом и пока что игровую практику в клубе получал лишь в сезоне 2024/2025 (17 матчей, 13 пропущенных голов, 7 игр на ноль).
"Если Сафонов психологически готов принять отсутствие игровой практики, он может остаться в "ПСЖ". Иногда в клубе такого уровня есть смысл сидеть на скамейке. Как только предоставится шанс, Матвей им воспользуется. Он перенимает другой уровень футбола и напитывается им. Главное — не оказаться в зоне комфорта и перехотеть играть. Вратарь может поддерживать хороший уровень на тренировках", — передает слова Юрченко Metaratings.
Матвей Сафонов является чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "ПСЖ". Контракт россиянина с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.
С этого сезона основным вратарем "ПСЖ" является француз Люка Шевалье (19 матчей, 21 пропущенный мяч, 8 игр на ноль в данный момент).
Юрченко — о Сафонове: иногда в клубах уровня "ПСЖ" есть смысл сидеть на скамейке
Бывший вратарь "Уфы" и "Анжи" Давид Юрченко поделился мнением о карьере Матвея Сафонова во французском "Пари Сен-Жермен".
