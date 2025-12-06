"Наши сборы стартуют 8 января. Всех наших болельщиков поздравляю с наступающим новым годом. Надеюсь, в следующем году они нас будут так же поддерживать", – приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".
В пятницу, 5 декабря "Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол за команду из Грозного на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура. Эта встреча была последней для команды Черчесова перед уходом на зимнюю паузу сезона-2025/26.
Тем самым "Ахмат" довел количество набранных очков до 22-х. После 18-ти сыгранных встреч команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Ахмат" начнет зимние сборы 8 января
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов сообщил, что футболисты команды начнут подготовку к весенней части сезона с 8 января 2026 года.
Фото: ФК "Ахмат"