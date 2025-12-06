Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Ахмат" начнет зимние сборы 8 января

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов сообщил, что футболисты команды начнут подготовку к весенней части сезона с 8 января 2026 года.
Фото: ФК "Ахмат"
"Наши сборы стартуют 8 января. Всех наших болельщиков поздравляю с наступающим новым годом. Надеюсь, в следующем году они нас будут так же поддерживать", – приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".

В пятницу, 5 декабря "Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол за команду из Грозного на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура. Эта встреча была последней для команды Черчесова перед уходом на зимнюю паузу сезона-2025/26.

Тем самым "Ахмат" довел количество набранных очков до 22-х. После 18-ти сыгранных встреч команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

