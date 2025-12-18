"Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе "ПСЖ", - цитирует Карпина "СЭ".
"ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии пенальти российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, отбил 4 удара и принес своей команде победу.
Россиянин выступает за французский клуб с лета 2024 года - он перешел в стан парижан из "Краснодара" за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт.
Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Фото: GETTY IMAGES