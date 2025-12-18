Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Фото: GETTY IMAGES
"Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе "ПСЖ", - цитирует Карпина "СЭ".

"ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии пенальти российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, отбил 4 удара и принес своей команде победу.

Россиянин выступает за французский клуб с лета 2024 года - он перешел в стан парижан из "Краснодара" за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт.

