Погребняк: не стал бы говорить, что Сафонов теперь первый номер в "ПСЖ"

"Красавчик, отлично сыграл и выручил. Не стал бы говорить, что Матвей теперь первый номер. Он провёл четыре матча в этом сезоне. Есть, к чему стремиться. Шевалье же куплен за большие деньги, поэтому Сафонову надо доказывать свою состоятельность", - цитирует Погребняка Metaratings.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В составе парижан россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
Вчера, 17 декабря, парижане одержали победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти.
Фото: GETTY IMAGES