Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

Погребняк: не стал бы говорить, что Сафонов теперь первый номер в "ПСЖ"

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

"Красавчик, отлично сыграл и выручил. Не стал бы говорить, что Матвей теперь первый номер. Он провёл четыре матча в этом сезоне. Есть, к чему стремиться. Шевалье же куплен за большие деньги, поэтому Сафонову надо доказывать свою состоятельность", - цитирует Погребняка Metaratings.

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В составе парижан россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.

Вчера, 17 декабря, парижане одержали победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти.

