Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

В Кремле отреагировали на подвиг Сафонова в матче с "Фламенго"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал невероятное выступление вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче против "Фламенго".
Фото: ФК "ПСЖ"
Напомним, встреча финального матча Межконтинентального кубка прошла 17 декабря, основное время завершилось без победителя - 1:1. В серии пенальти парижане оказались сильнее - 2:1. Главным героем стал россиянин Матвей Сафонов, который отразил четыре удара игроков бразильской команды.

- Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно! Команда гордится им - и правильно делает, - цитирует Пескова ТАСС.

Сафонов в этом сезоне выходил на поле в четырёх матчах "ПСЖ", в которых пропустил три гола. В двух поединках вратарь отстоял "на ноль". Ранее стало известно, что воспитанник "Краснодара" не сыграет в этом году из-за травмы руки, которую он получил во время серии пенальти.

