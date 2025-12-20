Напомним, встреча финального матча Межконтинентального кубка прошла 17 декабря, основное время завершилось без победителя - 1:1. В серии пенальти парижане оказались сильнее - 2:1. Главным героем стал россиянин Матвей Сафонов, который отразил четыре удара игроков бразильской команды.
- Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно! Команда гордится им - и правильно делает, - цитирует Пескова ТАСС.
Сафонов в этом сезоне выходил на поле в четырёх матчах "ПСЖ", в которых пропустил три гола. В двух поединках вратарь отстоял "на ноль". Ранее стало известно, что воспитанник "Краснодара" не сыграет в этом году из-за травмы руки, которую он получил во время серии пенальти.
В Кремле отреагировали на подвиг Сафонова в матче с "Фламенго"
Фото: ФК "ПСЖ"