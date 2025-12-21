Терехин: после возвращения Сафонов вновь сядет на скамейку

"Жалко, что Матвей получил травму. Сейчас точно был бы первым номером и спокойно выходил на поле. А теперь опять будет играть Шевалье, целый месяц точно. К сожалению, Матвей, вероятно, потом снова сядет на скамейку", - цитирует Терехина "РБ Спорт".
Напомним, что "ПСЖ" одержал победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара.
После матча стало известно, что российский голкипер получил травму - у Сафонова диагностирован перелом левой руки из-за которого он пропустит около 4 недель. Россиянин выступает за парижский клуб с лета 2024 года.
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин поддержал голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
