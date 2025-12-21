Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Терехин: после возвращения Сафонов вновь сядет на скамейку

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин поддержал голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
"Жалко, что Матвей получил травму. Сейчас точно был бы первым номером и спокойно выходил на поле. А теперь опять будет играть Шевалье, целый месяц точно. К сожалению, Матвей, вероятно, потом снова сядет на скамейку", - цитирует Терехина "РБ Спорт".

Напомним, что "ПСЖ" одержал победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара.

После матча стало известно, что российский голкипер получил травму - у Сафонова диагностирован перелом левой руки из-за которого он пропустит около 4 недель. Россиянин выступает за парижский клуб с лета 2024 года.

