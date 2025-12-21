Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Спортивный врач оценил травму Сафонова

Степень тяжести травмы российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова оценил спортивный врач Никита Карлицкий.
Фото: Getty Images
Ранее стало известно, что во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" Сафонов получил перелом левой руки. В той серии Сафонов отразил четыре удара с точки и помог своей команде победить 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.

"Ему, по всей видимости, очень сильно ударили мячом в руку, и связка оторвала кусок кости. Такие травмы очень хорошо заживают, плюс это рука. Так что очень сомневаюсь, что ему понадобится больше трех недель на восстановление. После четырех недель восстановления он вообще сможет выйти без ограничений", — передает слова Карлицкого "Матч ТВ".

Матвей Сафонов стал первым вратарем в истории, отразившим четыре подряд пенальти на турнире ФИФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится