Ранее стало известно, что во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" Сафонов получил перелом левой руки. В той серии Сафонов отразил четыре удара с точки и помог своей команде победить 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.
"Ему, по всей видимости, очень сильно ударили мячом в руку, и связка оторвала кусок кости. Такие травмы очень хорошо заживают, плюс это рука. Так что очень сомневаюсь, что ему понадобится больше трех недель на восстановление. После четырех недель восстановления он вообще сможет выйти без ограничений", — передает слова Карлицкого "Матч ТВ".
Матвей Сафонов стал первым вратарем в истории, отразившим четыре подряд пенальти на турнире ФИФА.
Спортивный врач оценил травму Сафонова
Степень тяжести травмы российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова оценил спортивный врач Никита Карлицкий.
Фото: Getty Images