Ранее вингер удостоился награды "Золотой мяч", ежегодно вручаемой лучшим футболистам мира по итогам календарного года.
Рейтинг 10 лучших спортсменов Франции в 2025 году:
1. Усман Дембеле (футбол) — 803 очка.
2. Леон Маршан (плавание) — 661 очко.
3. Чарли Далин (парусный спорт) — 380 очков.
4. Джимми Грессье (легкая атлетика) — 369 очков.
5. Максим Груссе (плавание) — 232 очка.
6. Луи Бьель-Биарри (регби) — 215 очков.
7. Томас Рамос (регби) — 83 очка.
8. Себастьен Ожье (ралли) — 82 очка.
9. Дезире Дуэ (футбол) — 71 очко.
10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо) — 68 очков.
Примечательно, что Дембеле стал не единственным футболистом, включенным в топ-10 спортсменов Франции по итогам года. 9-е место в этом же рейтинге занял его одноклубник и партнер по национальной сборной, полузащитник Дезире Дуэ.
Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле был признан лучшим спортсменом Франции 2025 года по версии авторитетного издания L'Equipe.
Фото: Getty Images