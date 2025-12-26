Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле был признан лучшим спортсменом Франции 2025 года по версии авторитетного издания L'Equipe.

Фото: Getty Images

Ранее вингер удостоился награды "Золотой мяч", ежегодно вручаемой лучшим футболистам мира по итогам календарного года.



Рейтинг 10 лучших спортсменов Франции в 2025 году:



1. Усман Дембеле (футбол) — 803 очка.

2. Леон Маршан (плавание) — 661 очко.

3. Чарли Далин (парусный спорт) — 380 очков.

4. Джимми Грессье (легкая атлетика) — 369 очков.

5. Максим Груссе (плавание) — 232 очка.

6. Луи Бьель-Биарри (регби) — 215 очков.

7. Томас Рамос (регби) — 83 очка.

8. Себастьен Ожье (ралли) — 82 очка.

9. Дезире Дуэ (футбол) — 71 очко.

10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо) — 68 очков.



Примечательно, что Дембеле стал не единственным футболистом, включенным в топ-10 спортсменов Франции по итогам года. 9-е место в этом же рейтинге занял его одноклубник и партнер по национальной сборной, полузащитник Дезире Дуэ.