"Монако" уступил "Лиону", Головин был заменён во втором тайме

В 17-м туре французской Лиги 1 "Монако" на своём поле принимал "Лион".

Фото: ФК "Монако"

Победу со счётом 3:1 одержали гости.



Счёт в матче на 38-й минуте открыл полузащитник "Лиона" Павел Шульц. Перед перерывом монегаски восстановили равенство: на 45+4-й минуте отличился Мамаду Кулибали.



Во втором тайме инициативой владели гости. На 57-й минуте Шульц забил второй мяч и оформил дубль. Спустя 13 минут Кулибали получил прямую красную карточку и оставил "Монако" в меньшинстве. Окончательный счёт на 79-й минуте установил защитник "Лиона" Абнер.



Российский футболист "Монако" Александр Головин начал встречу с первых минут и был заменён на 77-й минуте.

