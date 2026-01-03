"Монако" уступил "Лиону", Головин был заменён во втором тайме

Победу со счётом 3:1 одержали гости.
Счёт в матче на 38-й минуте открыл полузащитник "Лиона" Павел Шульц. Перед перерывом монегаски восстановили равенство: на 45+4-й минуте отличился Мамаду Кулибали.
Во втором тайме инициативой владели гости. На 57-й минуте Шульц забил второй мяч и оформил дубль. Спустя 13 минут Кулибали получил прямую красную карточку и оставил "Монако" в меньшинстве. Окончательный счёт на 79-й минуте установил защитник "Лиона" Абнер.
Российский футболист "Монако" Александр Головин начал встречу с первых минут и был заменён на 77-й минуте.
В 17-м туре французской Лиги 1 "Монако" на своём поле принимал "Лион".
Фото: ФК "Монако"