"ПСЖ" победил "Марсель", Шевалье стал героем серии пенальти

"ПСЖ" стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв "Марсель" в решающем матче.

Фото: ФК "ПСЖ"

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались парижане - 4:1.



Счёт на 13-й минуте открыл нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле. Во втором тайме "Марсель" сумел выйти вперёд: на 76-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти, а на 87-й минуте автогол Вильяна Пачо вывел южан вперёд. Однако уже в компенсированное время Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте восстановил равенство.



В серии пенальти ключевую роль сыграл вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье, отразивший два удара соперника. Победа позволила парижанам в 14-й раз завоевать Суперкубок Франции, что является рекордом турнира. "Марсель" в четвёртый раз уступил в финале.

