Луис Энрике завоевал десятый трофей с "ПСЖ"

Триумф "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции стал знаковым событием для Луиса Энрике.

Фото: ФК "ПСЖ"

Победа над "Марселем" по итогам серии пенальти (2:2, 4:1) позволила главному тренеру парижан добраться до отметки в десять трофеев, выигранных вместе с клубом.



Испанский специалист продолжает пополнять внушительную коллекцию титулов с "красно-синими". Ранее под его руководством команда дважды становилась чемпионом Франции, завоевала два Кубка страны и три Суперкубка.



Кроме того, Энрике привел "ПСЖ" к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.



В разные периоды своей карьеры Луис Энрике также работал с "Ромой", "Сельтой", "Барселоной", а также возглавлял сборную Испании.