"Он сыграл решающую роль": Энрике оценил выступление конкурента Сафонова

Люка Шевалье стал ключевой фигурой в победе "ПСЖ" над "Марселем" в матче за Суперкубок Франции, и после матча свистка его игру отдельно отметил наставник парижан Луис Энрике.

Фото: "ПСЖ"

Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти голкипер дважды выручил команду, что позволило парижанам победить со счетом 4:1.



- Он провел очень хороший матч. Он показал свои качества в серии пенальти и сыграл решающую роль, - цитирует Энрике Le Parisien.



Отметим, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов в настоящее время травмирован и как минимум до конца января не сможет принимать участия в матчах.