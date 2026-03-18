Батчи объяснил, за счёт чего "Краснодар" разгромил ЦСКА

Футболист "Краснодара" Батчи поделился своим комментарием после победной игры с ЦСКА (4:0) в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Первая игра была необычная и странная. Но команда проанализировала тот матч и увидела, где мы можем прибавить. Сегодня мы собрались и ответили сопернику своей игрой. Знали, что с самого начала надо хорошо начать. Надо было забить минимум два гола, чтобы дойти до пенальти. У нас была дополнительная мотивация.

- Индивидуально для вас это один из сильнейших матчей в сезоне?

- Не могу сказать, что прям лучший. Есть такие игры, когда не забиваю. Но рад, что забил два гола с ЦСКА. Если сравнивать эти голы, то второй нравится больше. После этого гола нас сорвало с катушек - мы прибавили в агрессивности. Это добавило уверенности, чтобы идти дальше и дожимать.

- Поздравили ли Кордобу с прекрасной игрой и 100 очками по "гол+пас"?

- Конечно же поздравили. Мы все ради за то, что у него такая игра и за его игрок. Очень важный для нас игрой, ценим его. Надеюсь, дальше будет нам помогать.

- У команды очень сложный график. Хватил ли сил на два турнира?

- Это последствия хорошей игры и хорошего результата. Мы хороша как команда. Придется внимание и на чемпионат, и на кубок обратить. Нужно делать свою работу. Мы всегда играем на победу. Будем стараться так играть до конца

- С кем интереснее в финале сыграть - с "Динамо" или со "Спартаком"?

- Обе сильные команды. Когда будем играть в Кубке в следующий раз, будет определенно сложная игра. Но мы в полном фокусе и не важно, с кем играть. Будем играть на максимум.

