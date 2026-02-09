"У Сафонова эта вещь хромает". Наумов назвал компонент, который вратарю нужно усилить

"ПСЖ" выиграл у "Марселя" со счетом 5:0. Сафонов получил от издания L’Equipe оценку 6 из 10 баллов.
- Не только эта газета, но и многие специалисты отмечают слабую игру Сафонова ногами. В Европе, особенно в чемпионате Франции, очень много вратарей играют ногами. И стараются делать это качественно. У Сафонова эта вещь несколько хромает. Поэтому критика справедлива, и ему просто нужно усилить работу над этим компонентом игры, и все будет в порядке. А так, он хороший вратарь, и постепенно становится основным в "ПСЖ".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
