"У Сафонова эта вещь хромает". Наумов назвал компонент, который вратарю нужно усилить

Rusfootball.info мнением о невысокой оценке игры вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем". Бывший президент " Локомотива " Николай Наумов поделился смнением о невысокой оценке игры вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем".

Фото: телеграм-канал Сафонова

"ПСЖ" выиграл у "Марселя" со счетом 5:0. Сафонов получил от издания L’Equipe оценку 6 из 10 баллов.



- Не только эта газета, но и многие специалисты отмечают слабую игру Сафонова ногами. В Европе, особенно в чемпионате Франции, очень много вратарей играют ногами. И стараются делать это качественно. У Сафонова эта вещь несколько хромает. Поэтому критика справедлива, и ему просто нужно усилить работу над этим компонентом игры, и все будет в порядке. А так, он хороший вратарь, и постепенно становится основным в "ПСЖ".



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Лига 1