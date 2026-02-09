Матчи Скрыть

Нападающий "Родины" перейдет к Пирло в "Дубай Юнайтед" - Metaratings

Дубайский клуб арендует игрока москвичей.
Фото: ФК "Родина"
По данным источника, сенегальский вингер "Родины" Папе Гуэйе продолжит карьеру на правах аренды в "Дубай Юнайтед", который возглавляет Андреа Пирло.

Сообщается, что сегодня, 9 февраля, в Азии закрывается трансферное окно, а в 22-летнем игроке был заинтересован лично бывший хавбек сборной Италии.

В текущем сезоне Гуэйе провел за "Родину" 19 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings

