Семшов ответил, повлиял ли уход Дивеева на ЦСКА

"В целом турнир (Зимний Кубок РПЛ) показал, что у ЦСКА есть кем заменить Дивеева - есть Лукин, который возвращается в строй после травмы, Абдулкадыров, Виктор, взяли Рейса. Плюс молодой Данилов, который показал себя очень прилично.
То есть первые впечатления такие - уход Дивеева пока не выглядит катастрофой.Да, возможно, потеряли в мощи и росте, но добавили в мобильности", - сказал Семшов "РБ Спорту".
Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" 11 января 2026 года. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
Всего за "армейцев" 26-летний защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ, набрав пять очков в трех матчах.