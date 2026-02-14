Матчи Скрыть

Семшов ответил, повлиял ли уход Дивеева на ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Игорь Семшов высказался об уходе Игоря Дивеева из московского клуба.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист отметил, что в московском клубе есть игроки, способные заменить Дивеева.

"В целом турнир (Зимний Кубок РПЛ) показал, что у ЦСКА есть кем заменить Дивеева - есть Лукин, который возвращается в строй после травмы, Абдулкадыров, Виктор, взяли Рейса. Плюс молодой Данилов, который показал себя очень прилично.

То есть первые впечатления такие - уход Дивеева пока не выглядит катастрофой.
Да, возможно, потеряли в мощи и росте, но добавили в мобильности", - сказал Семшов "РБ Спорту".

Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" 11 января 2026 года. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

Всего за "армейцев" 26-летний защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ, набрав пять очков в трех матчах.

