Митрюшкин: русских побаиваются в Европе - 100 процентов

По словам Митрюшкина, русских побаиваются в Европе.
- Русских побаиваются в Европе? 100 процентов! Я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные, - цитирует Митрюшкина "РБ Спорт".
Антон Митрюшкин выступал за швейцарский "Сьон" с февраля 2016 года по июль 2020 года. Также он был игроком дрезденского "Динамо" и немецкой "Фортуны", а с июля 2024 года выступает за московский "Локомотив".
Всего на счету голкипера 35 матчей в составе "железнодорожников", 39 пропущенных мячей и 8 встреч "на ноль". Ранее стало известно, что 30-летний вратарь стал капитаном московского "Локомотива" после ухода Дмитрия Баринова. Сообщалось, что капитан был выбран по результатам общекомандного голосования.
Фото: ФК "Локомотив"